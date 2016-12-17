Майдан в Корее: в Сеуле на митинг за импичмент президента вышли 300 тысяч человек

Митинг с участием 300 тысяч человек прошел в центре Сеула около Конституционного суда с требованием принять скорейшее решение об отстранении от власти президента Пак Кын Хе, сообщило агентство Ренхап.

Антипрезидентские митинги собирают в Сеуле тысячи человек уже восьмую неделю подряд. Участники акции со зажженными свечами потребовали скорейшего признания Конституционным судом объявленного парламентом импичмента.

Незадолго до этого митинга рядом с Конституционным судом прошел другой митинг — в поддержку президента. Его участники, по сообщениям телеканала NHK, потребовали роспуска парламента, принявшего импичмент президенту.

Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую «утечку» к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, после чего глава государства сложила свои полномочия. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Окончательно процесс отстранения президента от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом. Законом на этот процесс отводится до шести месяцев.

До настоящего времени импичмент президента Южной Кореи инициировался лишь однажды — при покойном экс-президенте страны, Но Му Хёне. В марте 2004 года парламент также проголосовал за импичмент президента, однако в мае того же года это решение было отменено Конституционным судом Южной Кореи. Но Му Хён покинул свой пост лишь в феврале 2008 года.