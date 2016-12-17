Верхний банер

Майдан в Корее: в Сеуле на митинг за импичмент президента вышли 300 тысяч человек

17.12.16 16:55Сколько просмотров этой статьи153Сколько комментариев этой статьи0

Митинг с участием 300 тысяч человек прошел в центре Сеула около Конституционного суда с требованием принять скорейшее решение об отстранении от власти президента Пак Кын Хе, сообщило агентство Ренхап.

Антипрезидентские митинги собирают в Сеуле тысячи человек уже восьмую неделю подряд. Участники акции со зажженными свечами потребовали скорейшего признания Конституционным судом объявленного парламентом импичмента.

Незадолго до этого митинга рядом с Конституционным судом прошел другой митинг — в поддержку президента. Его участники, по сообщениям телеканала NHK, потребовали роспуска парламента, принявшего импичмент президенту.

Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую «утечку» к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

Парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, после чего глава государства сложила свои полномочия. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Окончательно процесс отстранения президента от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом. Законом на этот процесс отводится до шести месяцев.

До настоящего времени импичмент президента Южной Кореи инициировался лишь однажды — при покойном экс-президенте страны, Но Му Хёне. В марте 2004 года парламент также проголосовал за импичмент президента, однако в мае того же года это решение было отменено Конституционным судом Южной Кореи. Но Му Хён покинул свой пост лишь в феврале 2008 года.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 16:282370

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363200

Беловежье. 25 лет спустя

08.12.16 16:412510

В Одессу на матч против "Зари" прибудут около тысячи фанов "Манчестер Юнайтед"

08.12.16 16:532220

В Нидерландах возводят мемориал в память о жертвах рейса МН17

Самые читаемые

10.12.16 14:136810

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166790

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325200

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064910

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама