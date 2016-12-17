Обама о кибератаках: "Без Путина в России ничего не делается"

Уходящий президент США Барак Обама рассказал, почему он уверен в том, что решения, связанные с хакерскими атаками на Демократическую партию, принималось на самом высоком уровне в российском руководстве.

На вопрос журналистов о том, откуда он знает, что российский президент Владимир Путин лично распорядился об организации кибератак, Обама сослался на роль российского президента в принятии формальных и неформальных политических решений.

"Не так много всего происходит в России без [ведома] Владимира Путина. Это довольно иерархичная операция", - заявил Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме перед началом рождественских каникул. Обама также подчеркнул, что считает именно "российскую версию" наиболее вероятной в истории с хакерской атакой, которой подверглись серверы Демократической партии.

"Данные разведки, которые я видел, дают мне большую уверенность в том, что именно русские осуществили эту кибератаку", - пояснил Барак Обама.

По словам американского президента, более подробно об обстоятельствах, говорящих в пользу этой версии, будет сказано в докладе разведки, который будет подготовлен до 20 января, когда истекает срок его президентских полномочий. Как пообещал Барак Обама, все возможные доказательства, которые могут быть представлены общественности, будут отражены в этом документе.

По мнению Барака Обамы, политическая поляризация сделала США уязвимыми для махинаций иностранного государства. "37% избирателей Республиканской партии поддерживают Путина.

Бывшего агента КГБ! [Бывший президент США] Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, [если бы узнал об этом]", - сказал Обама, ссылаясь на один опрос, по его словам, достаточно авторитетный.

Барак Обама вновь повторил, что Вашингтон примет ответные меры против российских хакеров, пытавшихся вмешаться в выборный процесс в США.

В пятницу глава ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер поддержали заявления ЦРУ о том, что Россия повлияла на исход выборов в США с целью добиться победы Дональда Трампа.

Российские власти последовательно отрицают все более детальные обвинения в причастности к хакерским атакам в ходе американской предвыборной кампании. В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти обвинения непристойными и потребовал доказательств.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее отмахнулся от доклада ЦРУ, в котором утверждается, что российские хакеры пытались повлиять на ход кампании в интересах кандидата-республиканца.

Кибератаке подверглись серверы Демократической партии и электронная почта одного из руководителей штаба Клинтон Джона Подесты.

Украденная переписка была передана сайту WikiLeaks и ряду других сайтов, и те опубликовали ее, что стало серьезным ударом для кампании Клинтон.