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"Нафтогаз": "Газпром" готує нову газову кризу

17.12.16 09:30Сколько просмотров этой статьи159Сколько комментариев этой статьи0

НАК "Нафтогаз України" розцінює заяви ПАТ "Газпром" про можливість припинення постачання газу для споживачів у країнах ЄС як підготовку РФ нової газової кризи у січні-лютому 2017 року з метою просування власних інтересів у відносинах з ЄС. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Російська сторона намагатиметься звинуватити у кризі Україну, за аналогією з 2006 та 2009 роками. На це вказують як останні публічні заяви російської сторони, так і небажання Газпрому підписати стандартну додаткову угоду з Нафтогазом, яку сторони підписували вже тричі", - повідомляє прес-служба.

"Нафтогаз" вважає обсяги газу, доступні Україні, достатніми для надійного забезпечення українських споживачів газом протягом усього опалювального сезону.

"Поряд з цим дивною виглядає позиція "Газпрому", який, з одного боку, наполягає на закупівлі "Нафтогазом" додаткових обсягів газу з Росії, а з іншого – відмовляється підписати стандартну додаткову угоду, яка усуває ризики таких закупівель для української сторони", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, угода закріплює зобов'язання "Газпрому" постачати газ у повному обсязі, передплаченому "Нафтогазом", не застосовувати оскаржуваний принцип бери-або-плати, не зараховувати передплати в рахунок оплати несанкціонованих поставок на окуповані території України, а також запровадити гнучкий порядок передплати та замовлення необхідних Нафтогазу обсягів газу.

"Штучна криза, яку провокує Газпром, може бути використана Росією як засіб тиску на ЄС з метою просування обхідних газопроводів або припинення антимонопольного розслідування, яке наразі веде Європейська Комісія", - повідомляє НАК.

У компанії повідомили, що з метою попередження можливої кризи українська сторона звернулася до Єврокомісії з пропозицією невідкладно направити моніторингову місію на пункти входу та виходу російського газу до ГТС України для незалежного контролю ситуації. "Також Нафтогаз вкотре звертає увагу на зобов’язання Газпрому забезпечувати контрактні рівні тиску на російському боці газотранспортної системи", - йдеться у повідомленні.

"Систематичне невиконання Газпромом цих зобов’язань вимагає від України використання додаткових обсягів газу. Українська сторона сподівається на виправлення порушень на російському боці ГТС в результаті переговорів Єврокомісії з російською стороною", - повідомляє компанія.

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Четверг, 22.12.2016

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