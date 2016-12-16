Нардепа Надежду Савченко исключили из фракции "Батьківщина"

Руководство партии "Батьківщина" приняло решение исключить Надежду Савченко из состава своей фракции в парламенте. Такая информация размещена на сайте политсилы.

Как говорится в сообщении, позиции фракции и нардепа расходятся, в частности, по вопросу ее недавних переговоров с лидерами сепаратистов.

"Жизнь показала, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и "Батьківщини" не совпадают. В частности, "Батьківщина" выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинцев, против легализации бандгруппировок на Донбассе", говорится в сообщении.

"Фракция "Батьківщина" обсудила с Надеждой Савченко все эти обстоятельства и принял решение о ее исключении из состава фракции", - отметили в партии.

При этом в сообщении говорится, что в 2014 году, во время парламентских выборов, "Батьківщина" внесла Савченко в свой избирательный список "ради освобождения украинской женщины, офицера из российского плена".

"Время, которое прошло, доказало, что именно высокий статус народного депутата и члена ПАСЕ дал возможность поднять вопрос Надежды на высокий мировой политический уровень, и это вместе с борьбой украинского народа привело к получению его свободы. Если бы было возможным вернуть время назад, сегодня мы бы сделали для освобождения Надежды то же самое", - утверждают в партии.

Недавно віяснилось, что еще в конце октября Савченко вышла из партии "Батьківщина", но никто об этом не сказал.

Как сообщалось, 11 декабря стало известно, что Надежда Савченко тайно посетила Минск и встретилась с лидерами "ДНР/ЛНР". Позже глава самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий подтвердил встречу. Она заявила, что договорилась об обмене всех украинских пленных.