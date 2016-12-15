Янукович на суде заявил о госперевороте в Киеве

Экс-президент считает, что действия Верховной Рады после его отъезда из столицы были незаконными.

Виктор Янукович готов свидетельствовать о государственном перевороте, который якобы произошел в Украине в феврале 2014 года.

Об этом экс-президент заявил в Дорогомиловском суде Москвы, где слушается дело о признании указанных событий незаконной сменой власти в стране.

Янукович выступает на суде в качестве заинтересованного лица, как и его однопартиец, экс-регионал Владимир Олейник.

По словам бывшего президента, в результате "незаконных действий Рады" были приняты не соответствующие Конституции страны законы, в частности - о его отстранении от обязанностей.

"Все последующие действия, которые происходили в парламенте, и при назначении нового правительства, были антиконституционными",- сказал Янукович.