Янукович на суде заявил о госперевороте в Киеве
|15.12.16 18:30
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Экс-президент считает, что действия Верховной Рады после его отъезда из столицы были незаконными.
Виктор Янукович готов свидетельствовать о государственном перевороте, который якобы произошел в Украине в феврале 2014 года.
Об этом экс-президент заявил в Дорогомиловском суде Москвы, где слушается дело о признании указанных событий незаконной сменой власти в стране.
Янукович выступает на суде в качестве заинтересованного лица, как и его однопартиец, экс-регионал Владимир Олейник.
По словам бывшего президента, в результате "незаконных действий Рады" были приняты не соответствующие Конституции страны законы, в частности - о его отстранении от обязанностей.
"Все последующие действия, которые происходили в парламенте, и при назначении нового правительства, были антиконституционными",- сказал Янукович.