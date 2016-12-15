Стали известны подробности польского закона, который уравняет украинский национализм с коммунизмом и нацизмом

Стали известны подробности польского закона о запрете пропаганды коммунизма, который может приравнять украинский национализм к коммунизму и нацизму.

Соответствующие изменения в законопроект опубликованы на сайте Сейма Польши.

Такие поправки были внесены в закон "О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях улиц, домов и объектов общественного пользования".

"Другим, кроме коммунистического, тоталитарным строем считается, в частности, фашизм, немецкий нацизм, украинский и литовский национализм, прусский, российский и германский милитаризм. Лица, организации или события, которые символизируют коммунизм или иной тоталитарной устройство, не могут почитаться или пропагандироваться памятниками ", - говорится в поправке.

В предложениях к закону также говорится, что необходимо "запретить пропаганду коммунизма или других тоталитарных систем памятниками, насыпей, обелисков, колонн, скульптур, статуй, бюстов, мемориальных камней, плит и досок, надписей и знаков (за исключением объектов, расположенных в пределах кладбищ и и национальных памятников)"

Согласно законопроекту, такие объекты обязательство удалить их в течение 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона, пишет "Страна".

Таким образом, значительную часть украинских памятников в Польше может быть отнесено к символов тоталитаризма, и соответствующие органы будут обязаны их демонтировать.

Ранее председатель Объединения украинцев в ​​Польше (ОУП) Петр Тима в комментарии отметил, что закон недоработанный и содержит много пробелов.