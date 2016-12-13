Украина созывает скайп-конференцию по вопросу освобождению заложников Донбасса

Украинская сторона гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы 14 декабря планирует провести сакайп-конференцию по вопросу освобождения заложников

Об этом в соцсети написала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Данную инициативу, которую поддержали Леонид Кучма и Мартин Сайдик, уже направили ОБСЕ.

"Мы предложили передать 228 человек, их спрашивали ОРДЛО, чтобы освободить тех 42 человек, что подтверждают в ОРДО и шесть в ОРЛО", - отметила Геращенко.

По ее словам, совместно с СБУ, межведомственным центром по освобождению заложников в формате минской группы всю эту неделю отрабатывались новые гуманитарные инициативы, чтобы ускорить процесс освобождения украинских заложников.