08.12.16 17:082460
Украина созывает скайп-конференцию по вопросу освобождению заложников Донбасса
|13.12.16 15:55
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Украинская сторона гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы 14 декабря планирует провести сакайп-конференцию по вопросу освобождения заложников
Об этом в соцсети написала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Данную инициативу, которую поддержали Леонид Кучма и Мартин Сайдик, уже направили ОБСЕ.
"Мы предложили передать 228 человек, их спрашивали ОРДЛО, чтобы освободить тех 42 человек, что подтверждают в ОРДО и шесть в ОРЛО", - отметила Геращенко.
По ее словам, совместно с СБУ, межведомственным центром по освобождению заложников в формате минской группы всю эту неделю отрабатывались новые гуманитарные инициативы, чтобы ускорить процесс освобождения украинских заложников.