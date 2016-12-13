В работе Коблевской участковой избирательной комиссии выявлены нарушения

Об этом сообщает Гражданская сеть «ОПОРА».

Так, Коблевская УИК №480080 решила раздавать приглашения избирателям через кандидатов в депутаты. Председатель УИК объяснил это тем, что таким образом кандидаты в депутаты смогут лучше познакомиться со своими округами и людьми, узнать, кто имеет ограниченные возможности, чтобы добраться до места голосования. Позже в комментарии он сказал, что кандидаты по желанию будут ходить вместе с членами комиссии. После замечания официальных наблюдателей и самих кандидатов в депутаты члены УИК решили раздавать приглашения самостоятельно.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов именные приглашения должны быть розданы до 7 декабря включительно - не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Коблевская участковая избирательная комиссия приступила к раздаче приглашений только 9 декабря.

Кроме того, во время визита в Коблевскую участковую избирательную комиссию официальные наблюдатели заметили, что списки избирателей фотографирует кандидат в депутаты. По законодательству Украины предусматривается уголовная, административная и другая юридическая ответственность за злоупотребление доступом или за несанкционированный доступ к Реестру, нарушение предусмотренных этим и другими законами правил защиты персональных данных и программного обеспечения реестра, за неправомерное использование и распространение персональных данных реестра, другие нарушения требований настоящего Закона. После замечания наблюдателей ОПОРЫ о неправомерности действий кандидата, который копировал списки избирателей, члены комиссии перестали выдавать списки на руки.

Также наблюдатели ОПОРЫ заметили, что на столе в кабинете комиссии был размещен агитационный материал одного из кандидатов на пост главы общины. После замечания наблюдателей агитацию убрали.