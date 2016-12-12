Коррупция несет Украине больше вреда, чем война, - Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая сегодня прибыла в Украину, заявила, что нашей стране сейчас стоит сосредоточить свои усилия на преодолении коррупции, поскольку она наносит государству больше вреда, чем даже война на Донбассе.

Об этом глава она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает "Укринформ".

"Последние декларации доходов чиновников показывают, что у вас очень много работы впереди в плане борьбы с коррупцией, которая иногда больше наносит вред вашей стране, чем даже война на вашей территории", - сказала Грибаускайте.

В то же время она подчеркнула, что в нынешней ситуации с коррупцией только политики и политические партии сами не смогут справиться. Необходимо, чтобы весь Украине объединился и работал над этим. "Только вместе вы сможете преодолеть эту опасную раковую опухоль", - сказала президент.