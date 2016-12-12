Новое видео возмутило Украину: экс-депутат от "Партии регионов" Бережная продолжает позорить Украину в Москве

​Бывший депутат от "Партии Регионов" Януковича Ирина Бережная опять посетила Москву и приняла участие в съемках скандальной антиукронской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая выходит на кремлевском канале "Россия".

Политик опять принялась "поливать" Украину грязью в присутствии российских гостей. Она сообщила, что скоро должен прийти конец "власти Майдана", а культурные связи Украины и России останутся крепкими, несмотря на запреты Киева.

Бережная назвала нынешнюю власть Украины "Майданными мародерами" и заявила, что основным достижением революции стало "первое место Украины по уровню коррупции".

Кадры с Бережной начинаются со второго часа на видео: Эксперты отмечают, что регулярные поездки бывших "регионалов" в Москву подтверждают их предательскую сущность, когда в условиях прямой войны с Россией указанные политики нагло встают на сторону врага.