Лидер «Океана Эльзы» возражает против «черных списков» деятелей культуры

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что выступает против каких-либо «черных списков» деятелей культуры

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«Если человек нарушил в юридическом смысле этого слова закон какой-то страны, то зачем его не пускать. Пусть он приедет и его тогда надо арестовать за то, что он нарушил закон», — заявил Вакарчук в интервью первому каналу белорусского телевидения. В субботу в Минске прошел концерт «Океана Эльзы».

«Если же человек такого закона не нарушил, а вопрос морально-этический, так пусть люди голосуют и пусть ни один человек не купит билет на его концерт и тогда будет все понятно», — продолжил он. Ранее Министерство культуры Украины обнародовало «черный список» деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, «создают угрозу национальной безопасности» страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье.

В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова. Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.