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Журналист The Times продолжит работу над статьей о Порошенко, несмотря на угрозы

12.12.16 08:45Сколько просмотров этой статьи227Сколько комментариев этой статьи0

Журналист издания The Times Максим Такер заявил о том, что не намерен прекращать работу над статьей о коррупции в Верховной раде Украины и о взятках, которые давал депутатам украинский президент

.

В интервью украинским СМИ он завил о том, что адвокатская контора Atkins Thomson, которая ведет дела президента Украины Петра Порошенко, уже пригрозила ему судом. В Atkins Thomson отмечают, что намерены судится с каждым европейским СМИ, опубликовавшим обвинения депутата Александра Онищенко в адрес Порошенко.

Такер подчеркнул, что отдаст в публикацию подготовленный материал только в том случае, если ему удастся найти доказательства обвинений в адрес украинского лидера.

Напомним, ранее депутат от «Воли народа» Александра Онищенко заявил о том, что президент Украины Петр Порошенко покупал голоса депутатов Верховной рады. По словам Онищенко, ему удалось записать на диктофон в часах разговоры с Порошенко, подтверждающие, что он давал взятки.

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Четверг, 22.12.2016

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