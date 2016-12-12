Журналист The Times продолжит работу над статьей о Порошенко, несмотря на угрозы

Журналист издания The Times Максим Такер заявил о том, что не намерен прекращать работу над статьей о коррупции в Верховной раде Украины и о взятках, которые давал депутатам украинский президент

.

В интервью украинским СМИ он завил о том, что адвокатская контора Atkins Thomson, которая ведет дела президента Украины Петра Порошенко, уже пригрозила ему судом. В Atkins Thomson отмечают, что намерены судится с каждым европейским СМИ, опубликовавшим обвинения депутата Александра Онищенко в адрес Порошенко.

Такер подчеркнул, что отдаст в публикацию подготовленный материал только в том случае, если ему удастся найти доказательства обвинений в адрес украинского лидера.

Напомним, ранее депутат от «Воли народа» Александра Онищенко заявил о том, что президент Украины Петр Порошенко покупал голоса депутатов Верховной рады. По словам Онищенко, ему удалось записать на диктофон в часах разговоры с Порошенко, подтверждающие, что он давал взятки.