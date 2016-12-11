В Украине завершились местные выборы

В 20.00 воскресенья, 11 декабря, в 13 областях Украины завершилось голосование на местных выборах.

Сегодня украинцы голосовали за депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 41 объединенной территориальной общине. Голосование началось в 8:00, 11 декабря.

Как сообщалось ранее, выборы проходили в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях. Согласно последним данным Гражданской сети ОПОРА, наивысшая явка избирателей на местных выборах была зафиксирована в Волынской области. Явка на местных выборах в области по состоянию на 16:00 составляет 60%.