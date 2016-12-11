Армия Сирии освобождает новые кварталы в Алеппо, схвачен боевик, отрезавший голову подростку

Армия Сирии продолжила в воскресенье штурмовать позиции банд в Алеппо и пленила боевика, отрезавшего голову подростку в июле.

Бойцы правительственных войск взяли под контроль квартал Асила на юго-востоке Алеппо.

Днем в субботу и в ночь на воскресенье САА постоянно обстреливала боевиков из артиллерии и танков, подготавливая грядущее наступление.

Ранним утром 10 декабря Сирийская армия ринулась в атаку на севере «алеппского котла». В результате ожесточенных городских боев, армейцы и их союзники освободили округа Баб Аль-Макам, Аль-Ааджам и почти зачистили район Калласе.

Также войска продвигаются в квартал Бустан Аль-Каср и Шейх Саид.

Также был взят в плен террорист группировки «Нур-ид-Дин Аль-Зинки», который в июле отрезал голову захваченному одиннадцатилетнему палестинскому мальчику-ополченцу в лагере Хандарат, передают Арабские СМИ.