08.12.16 17:172670
Армия Сирии освобождает новые кварталы в Алеппо, схвачен боевик, отрезавший голову подростку
|11.12.16 20:08
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Армия Сирии продолжила в воскресенье штурмовать позиции банд в Алеппо и пленила боевика, отрезавшего голову подростку в июле.
Бойцы правительственных войск взяли под контроль квартал Асила на юго-востоке Алеппо.
Днем в субботу и в ночь на воскресенье САА постоянно обстреливала боевиков из артиллерии и танков, подготавливая грядущее наступление.
Ранним утром 10 декабря Сирийская армия ринулась в атаку на севере «алеппского котла». В результате ожесточенных городских боев, армейцы и их союзники освободили округа Баб Аль-Макам, Аль-Ааджам и почти зачистили район Калласе.
Также войска продвигаются в квартал Бустан Аль-Каср и Шейх Саид.
Также был взят в плен террорист группировки «Нур-ид-Дин Аль-Зинки», который в июле отрезал голову захваченному одиннадцатилетнему палестинскому мальчику-ополченцу в лагере Хандарат, передают Арабские СМИ.