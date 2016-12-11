«Скорее мёртв, чем жив» - Эдуард Гурвиц

Экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц заявил, что украинский парламентаризм в настоящее время «скорее мёртв, чем жив».

Такое заявление политик опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя дискуссии об отмене депутатской неприкосновенности в стране. По словам Гурвица, они «возникают с периодичностью смены времён года».

«Если говорить о сегодняшнем состоянии парламентаризма в Украине, то пациент скорее мёртв, чем жив. И в данный момент отмена или сохранение депутатской неприкосновенности уже мало что изменит. Потому что пинать мёртвого зайца или мёртвого льва одинаково безопасно и одинаково бессмысленно», — пишет бывший мэр Одессы.

По его мнению, без иммунитета законодателей никакой парламент априори не может быть «частью стратегического баланса между ветвями власти», а может быть лишь беззащитным и покорным придатком, каким и хотели его видеть и активно пытались сделать некоторые президенты Украины.

«И если это кому-то из них всё–таки удастся, то перспектив у Украины просто нет.... Парламент, если ему отведена роль даже живого, шарахающегося от малейшего шума, зайца, — это декорация, это карикатура даже в сравнении с российской Думой», — сетует Гурвиц.

Напомним, что 8 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с нардепа Вадима Новинского («Оппозиционный блок»). Такое решение парламент страны принял 228 голосами после заслушанного доклада генерального прокурора Юрия Луценко.

Он отметил, что в отношении оппозиционера у правоохранителей есть одно подозрение, но вручить его тому не представляется возможным из–за депутатской неприкосновенности (6 декабря регламентный комитет отказался признать представление Генпрокуратуры на Новинского законным, мотивированным и обоснованным).