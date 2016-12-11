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Кто они - новые заместители мэра Николаева?

11.12.16 16:33Сколько просмотров этой статьи267Сколько комментариев этой статьи0

Единственным вопросом на предстоящей в понедельник, 12 декабря, сессии Николаевского городского совета должно стать утверждение заместителей городского головы. До сессии осталось совсем ничего, а вокруг кандидатов кипят нешуточные страсти. Как стало известно, ключевые должности мэр Сенкевич планирует отдать «варягам».

Как пишет "Новостной Николаев", на должность первого заместителя планируется назначить некоего Андрея Дадиверина, жителя г. Киева. В столице этот самый Дадиверин кем только ни был: работал в Министерстве обороны, МЧС, СНБО, в КП «Киевпасстранс». Говорят, даже был когда-то помощником народного депутата Нестора Шуфрича.

Откуда возникла кандидатура Дадиверина, сказать сложно: одни кивают на администрацию президента, другие — на губернатора Савченко. Как бы там ни было, а появление Андрея Демьяновича в Николаеве вряд ли можно назвать случайным — кто-то за ним стоит. Это заметно даже по его поведению: будущий первый зам смотрит на всех снисходительно-покровительственно — в том числе и на Сенкевича, который его, похоже, побаивается.

Еще один «варяг» приехал в Николаев из Херсона. Зовут его Мкртыч Мкртчян. В Херсоне он работал начальником городского управления коммунальной собственности. Его планируют назначить замом по ЖКХ, поручив ему блок вопросов, которые традиционно курировал Валентин Гайдаржи.

Третий «варяг» - некто Антон Турупалов, молодой человек 30 лет, уроженец г. Донецка, экс-глава Ивановской райгосадминистрации Одесской области. Турупалов, по замыслу мэра, должен стать «замом по инфраструктуре». На эту должность ранее планировалось назначить главу фракции «Наш край» в горсовете Олега Крисенко, многие уже даже начали поздравлять Олега Викторовича, однако, похоже, поторопились.

Строго говоря, именно эти три «варяга» и должны составить основу, ядро, так сказать, «новой управленческой структуры» города. Они должны стать, наконец, той самой «командой Сенкевича», о наличии которой молодой кандидат в мэры так много говорил еще более года назад в ходе предвыборной кампании.

На остальных должностях заместители останутся прежними. Александр Омельчук будет заниматься энергоэффективностью, Евгений Шевченко и далее будет курировать гуманитарный блок, Валентина Бондаренко — финансы. Останется замом и Юрий Степанец, хотя круг его обязанностей, судя по всему, значительно сузится.

С управляющим делами также интрига. В последнее время у Инны Бычковской появился конкурент — николаевский предприниматель Валентин Бельский.

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Четверг, 22.12.2016

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