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В Перемышле на марше под патронатом мэра кричали "Смерть украинцам"

11.12.16 17:14Сколько просмотров этой статьи234Сколько комментариев этой статьи0

В польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемиських и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам".

Об этом сообщает портал Prostir.pl, сообщает "Украинская правда"

Когда колонна проходила мимо Украинский народный дом, один из участников марша закричал на польском языке: "Смерть украинцам".

Это можно услышать из фрагмента видео, которое было опубликовано в YouTube. По данным издания, организаторами мероприятия были правые организации: Усепольська молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", а также учреждение культуры Подкарпатского воеводства — Культурный центр в Перемышле. Отмечается, что патронат над маршем взял, в частности, мэр Перемышля Роберт Хома. Кроме того, к организаторам нынешнего мероприятия присоединилась и польская государственная организация - Институт национальной памяти с Ряшев.

Перемышльский мероприятие началось литургией в главном римско-католическом храме — резиденции митрополита и перемышльского архиепископа Адама Шаля.

Сообщается, что два года назад во время подобного мероприятия участники похода, проходя мимо Украинский народный дом, скандировали "znajdzie się kij na banderowski ryj!" (перевод с польского : "найдется кий на бандеровское рыло").

А через полтора года после тогдашнего марша в Перемышле состоялась физическая атака на украинскую процессию.

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Четверг, 22.12.2016

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