Верхний банер

Трамп заявил, что не будет заниматься ТВ-шоу на посту президента

11.12.16 20:21Сколько просмотров этой статьи228Сколько комментариев этой статьи0

Дональд Трамп опроверг появившиеся в прессе сообщения о том, что он, находясь на посту президента, сохранит за собой должность исполнительного продюсера популярного реалити-шоу The Celebrity Apprentice ("Знаменитый подмастерье").

Об этом ранее сообщили несколько американских СМИ со ссылкой на руководство канала телеканала Эн-би-си.

В субботу Трамп написал в своем Твиттере, что он посвятит "ноль времени" новому, 15-му, сезону этой передачи, вести которую будет актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Однако избранный президент подтвердил, что имеет в этой программе "большую долю".

"Я не имею ничего общего с The Apprentice, помимо того факта, что я ее придумал вместе с Марком Б. и у меня в ней большая доля. Посвящу ей НОЛЬ ВРЕМЕНИ", - написал Трамп, имея в виду продюсера шоу Марка Бернетта.

Трамп назвал новость о том, что он якобы будет работать на программе во время своего президентства, "фейком".

"Сообщения Си-эн-эн о том, что я буду работать на The Apprentice во время своего президентского срока, даже по совместительству, смехотворны и неправдивы - ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ!" - написал он в "Твиттере".

Трамп официально вступит в должность президента 20 января, то есть спустя 18 дней после выхода в эфир первого эпизода нового сезона. В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют известные люди, цель которых - собрать как можно больше средств на нужды какой-либо благотворительной организации.

Трамп был ведущим программы с 2008 по 2015 год, однако летом прошлого года телеканал разорвал контракт с ним из-за скандальных заявлений о мексиканских мигрантах, которые Трамп сделал прямо на старте своей президентской кампании. После этого программа перестала выходить в эфир.

Ранее Трамп отмечал, что не намерен заниматься делами своих компаний на посту президента страны.

Однако многие эксперты полагают, что он не сможет полностью отойти от бизнеса, заняв президентский пост, и это может привести к конфликту интересов.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:47В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 17:172670

Украинские биатлонисты выиграли «золото»

08.12.16 17:422280

ТОП-5 гаджетів, які допоможуть пережити цю зиму

08.12.16 17:562310

В Николаевской области в столкновении с фурой погиб водитель легковушки

08.12.16 18:142550

Украинцам могут добавить в календарь "серые" дни

Самые читаемые

10.12.16 14:136820

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166810

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325210

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064940

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама