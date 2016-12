Трамп заявил, что не будет заниматься ТВ-шоу на посту президента Дональд Трамп опроверг появившиеся в прессе сообщения о том, что он, находясь на посту президента, сохранит за собой должность исполнительного продюсера популярного реалити-шоу The Celebrity Apprentice ("Знаменитый подмастерье"). Об этом ранее сообщили несколько американских СМИ со ссылкой на руководство канала телеканала Эн-би-си. В субботу Трамп написал в своем Твиттере, что он посвятит "ноль времени" новому, 15-му, сезону этой передачи, вести которую будет актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Однако избранный президент подтвердил, что имеет в этой программе "большую долю". "Я не имею ничего общего с The Apprentice, помимо того факта, что я ее придумал вместе с Марком Б. и у меня в ней большая доля. Посвящу ей НОЛЬ ВРЕМЕНИ", - написал Трамп, имея в виду продюсера шоу Марка Бернетта. Трамп назвал новость о том, что он якобы будет работать на программе во время своего президентства, "фейком". "Сообщения Си-эн-эн о том, что я буду работать на The Apprentice во время своего президентского срока, даже по совместительству, смехотворны и неправдивы - ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ!" - написал он в "Твиттере". Трамп официально вступит в должность президента 20 января, то есть спустя 18 дней после выхода в эфир первого эпизода нового сезона. В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют известные люди, цель которых - собрать как можно больше средств на нужды какой-либо благотворительной организации. Трамп был ведущим программы с 2008 по 2015 год, однако летом прошлого года телеканал разорвал контракт с ним из-за скандальных заявлений о мексиканских мигрантах, которые Трамп сделал прямо на старте своей президентской кампании. После этого программа перестала выходить в эфир. Ранее Трамп отмечал, что не намерен заниматься делами своих компаний на посту президента страны. Однако многие эксперты полагают, что он не сможет полностью отойти от бизнеса, заняв президентский пост, и это может привести к конфликту интересов. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама