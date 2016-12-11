У Януковича опровергли наличие счетов в Швейцарии

Адвокат Сердюк будет обращаться к правительству этой страны в связи с "ошибкой"

У бывшего президента Украины Виктора Януковича нет счетов в зарубежных банках, в том числе и в Швейцарии. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк, комментируя информацию об аресте 70 млн долларов Януковича властями Швейцарии, передает телеканал 112 Украина.

"Это полностью неправдивая информация. Я опровергаю информацию о наличии счетов и средств на счетах за границей, любых счетов, я опровергаю информацию об аресте. Это не официальная информация. Я опровергаю, что у Виктора Януковича есть счета за границей", – сказал юрист.

По его словам, адвокатская компания, которая занимается этим вопросом в Англии, получила официальные ответы.

"Если вам интересно, эти ответы мы сможем передать от органов, в том числе Швейцарии, и 40 других стран мира, об отсутствии каких-либо счетов. Это, во-первых. Во-вторых, такое отсутствие счетов за пределами границы Украины также подтвердил Горбатюк (начальник управления спецрасследований ГПУ – ред.)", – сказал Сердюк.

Отвечая на вопрос, собирается ли адвокат обращаться к правительству Швейцарии, если в сообщении об аресте счетов есть ошибка, он сказал: "Конечно".